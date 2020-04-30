Суд позбавив прав і оштрафував київську «мажорку», устроившую «п’яні гонки»

Столичний суд позбавив водійських прав і оштрафував «мажорку» Анну Краснову, яка у стані алкогольного сп’яніння роз’їжджала по місту на великій швидкості. Про це на своїй сторінці в Facebook пише заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, суддя Печерського районного суду позбавив Краснову водійських прав на один рік і оштрафував на 10 200 гривень за водіння в нетверезому вигляді.

«Ту саму Ганну Краснову, яка любила їздити на швидкості під 200 км на годину і вихвалятися цим у своїх соціальних мережах. Думаю, що ця історія з відомої в певних колах дівчиною мажором охолодить і протрезвит гарячі голови молодих людей, які вважали себе вище Закону», — написала Геращенко.