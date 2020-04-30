Німеччина розкрила порядку «нормандського саміту»

Серед ряду питань, які будуть підніматися 30 квітня на «нормандському саміті», буде, в тому числі, і відкриття лінії зіткнення на Донбасі, яку бойовики закрили через пандемії коронавіруса.

Про це заявив глава німецького МЗС Хайко Маас.

«Закриття лінії зіткнення особливо важко позначилося на людях похилого віку… Тому ми будемо обговорювати відкриття лінії зіткнення і питання пунктів в’їзду-виїзду», –зазначив міністр.

Ще однією темою переговорів буде діяльність місії ОБСЄ, у якій повинна бути можливість працювати без обмежень і перешкод на всій території України.

«Без об’єктивної оцінки СММ Мінські домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика», – сказав Маас.

Він додав, що Росія повинна вплинути на бойовиків.

За його словами, міністри на саміті хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію ТКГ інших рішень.