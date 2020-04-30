Про тестах на коронавірус

Мене дуже багато запитують, що за чехарда у нас відбувається з аналізами на Covid-19. Чому так багато хибнонегативних результатів при явних симптомах, чому доводиться довго чекати на відповідь, коли нарешті з’явиться аналіз крові на антитіла. Спробую відповісти тезисно.

1. Основний метод діагностики Covid-19 на сьогодні — ПЛР, досліджуваний матеріал отримують з допомогою мазка з носа і ротоглотки.

2. ПЛР — дуже точний молекулярно-генетичний аналіз, але він дуже залежить від трьох речей: правильного забору матеріалу, дотримання правил транспортування і якості підготовки зразків до лабораторії.

3. Мазок треба брати не раніше, ніж через 2 години після їжі і пиття, в ідеалі з ранку натщесерце, що дотримується далеко не завжди.

4. Мазнути тупфером «де-то в носі» і недбало «сковзнути по мигдалині», означає гарантовано отримати псевдонегативний результат.

5. Аналіз не може зберігатися і доставлятися при кімнатній температурі.

6. Аналіз повинен бути виконаний протягом доби, або заморожений.

7. Розкопувати матеріал у плашки повинен федьдшер-лаборант з досвідом роботи на ПЛР, що пройшов додаткове навчання по роботі з конкретною інфекцією. Помилка на цьому ювелірному етапі запросто може запороти процес.

Думаю, не варто детально розбирати кожен пункт, багатьом і так зрозуміло, що сьогодні всі важливі особливості забору матеріалу для цього точного, але дуже вередливу аналізу, дотримуються далеко не завжди. Чи можна в цьому звинувачувати людей? Кількість аналізів росте як сніжний ком, лабораторії працюють до глибокої ночі або цілодобово і все одно насилу справляються з потоком.

Фізично не вийде зробити більше аналізів, ніж у лабораторії встановлено ампліфікаторов, а навіть якщо чудесним чином вдається купувати апарати ще і ще (а вдається, при тому, що закордонні виробники не поспішають продавати те, що гостро необхідно самим), то все неминуче впирається у відсутність кваліфікованого персоналу. Жодна країна в світі не була готова, що кількість одних конкретних аналізів за пару тижнів зросте в 40 разів!

Проблему може вирішити широке застосування імунохімічних експрес-тестів на антитіла. Цей аналіз визначає наявність специфічних антитіл — імуноглобулінів (IgM та IgG). Підвищення рівня перших говорить про гострій стадії хвороби, друге — про перенесене раніше захворювання. Якщо визначаються і ті, і інші (як у кількох моїх колег з московських лікарень) — значить гостра стадія хвороби вже завершується.

Заявлена точність цих тестів — 92-93%, та досвід застосування в клініках показав, що завдяки їм вдається підтвердити Covid-19 у чималої частини хворих з клінічно і рентгенологічно типовою ковид-пневмонією, але негативним результатом ПЛР. Аналіз швидкий і простий у виконанні (10 хвилин, проти приблизно 4 годин на один цикл ПЛР) і може бути виконаний самостійно в домашніх умовах (якщо не побоїтеся проколоти собі палець).

Зараз експрес-тести надійшли в стаціонари Москви: ними тестують неясних хворих та масово — персонал. Є хороші новини, я особисто знаю мінімум 10-15 випадках, коли згідно результату тесту людина перехворіла «ковидом», а може згадати максимум пару днів млявого субфибрилитета, тижневе подкашливание або взагалі не зазначає ніяких симптомів. Я з нетерпінням чекаю, коли почнуть тестувати нас.

На сьогоднішній день в Москві цей аналіз можна зробити тільки в одному місці — в Сколково (гугл в допомогу), але я уявляю, які там черги. Чув, що додзвонитися і записатися просто нереально. На щастя, сьогодні кілька провідних приватних лабораторій оголосили, що почнуть робити ці тести з початку травня, вартість аналізу коливатиметься від 2 до 4 тисяч рублів.

Уявляю, як злетить угору кількість нових випадків, а для багатьох новина про перенесеної хвороби стане сюрпризом. Натомість у нових даних розмиється і знизиться відсоток летальності, що безсумнівно добре. До речі, у багатьох країнах Європи експрес-тести вже 2 тижні вільно продаються в аптеках, цікаво, чи заплановано їх аптечна продаж у нас.

Також найближчим часом буде доступний кількісний аналіз на антитіла (показує не просто наявність, а рівень антитіл). Це буде важливо для перехворіли донорів гіперімунної плазми та оцінки напруженості імунітету.

Прикріплюю інфографіку щодо правильного забору мазка для ПЛР. Сьогодні багато лабораторії пропонують пацієнтам брати у себе мазки самостійно, так що напевно стане в нагоді.

Олексій Федоров, завідувач операційним відділенням Центру серцево-судинної хірургії госпіталю ім. Бурденко