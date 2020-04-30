У світі майже 2 млн людей залишаються інфікованими коронавірусом

Станом на 7:40 29 квітня у світі з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 3 млн 138 тисяч інфікованих, з них 217 985 пацієнтів померли, а 955 824 — одужали. Інфікованими сьогодні залишаються 1 964 604 людини.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. Там коронавірус підтвердили у 1 035 765 людей, з яких 59 266 людей померли та 142 238 — одужали. Інфікованими там залишаються понад 834 тисячі громадян.

Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія — загалом 232 128 випадків, Італія — 201 505, Франція — 165 911 та Велика Британія — 161 145. У Німеччині COVID-19 вже підтвердили у 159 912 громадян, у Туреччині — 114 653, в Ірані — 92 558.

У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 836 пацієнтів із коронавірусом, за добу жодного нового зареєстрованого випадку. З них 4 633 людини померли та 77 555 — одужали. Інфікованими там залишаються 648 людей.

У сусідній Росії вже 92 584 підтверджених випадки інфікування. З них 867 людей померли, а 8 456 — одужали. Ще понад 84 тис. громадян там залишаються інфікованими.

: hromadske.ua

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