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Інфікований коронавірусом нардеп Шахов наплював на норми карантину і виступав у Раді без маски

30.04.2020

Народний обранець від депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов був присутній на засіданні Верховної Ради без медичної маски, хоча нещодавно він переніс коронавирусную хвороба.

Сьогодні, 30 квітня, на позачерговому засіданні парламенту в об’єктиви журналістів потрапило виступ Шахова зі свого місця в сесійному залі. Із засобів індивідуального захисту на нардепа були тільки гумові печатки. При цьому колеги Шахова сиділи поблизу в масках.

Додамо, що в медичній практиці є випадки, коли у видужали пацієнтів знову виявляли в організмі коронавірус. Більш того, він може залишатися в організмі людини три місяця і навіть довше після одужання.

«Коли у людини зафіксували позитивний тест на коронавірус, а згодом — від’ємний, ми припускаємо, що у нього виробився імунітет, тому вірус не має з’явитися знову. Але деякі частини вірусу можуть залишатися в тканинах організму, на які не поширилася захисна реакція організму — наприклад, в інших органах», — пояснював вірусолог з Іспанського національного центру біотехнологій (CSIC) Луїс Энхуанес у коментарі BBC.

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