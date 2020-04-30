У США вже більше 30 мільйонів безробітних: такого не було з часів Великої депресії

На минулому тижні понад 3,8 мільйона чоловік звернулися за допомогою з безробіття в США. Про це свідчать дані Департаменту праці, пише The Washington post.

Згідно з оцінками економістів, пандемія коронавіруса знищила всі робочі місця, створені після фінансової кризи 2008 року. Рівень безробіття в країні складає від 15 до 20 відсотків, тоді як на піку Великої депресії цей показник становив близько 25 відсотків.

За останні шість тижнів за допомогою з безробіття звернулися 30,3 мільйона американців. Це приблизно кожен п’ятий американський робітник. Між тим в звичайний час кількість тижневих звернень становить всього кілька сотень тисяч.

Багато американці припинили платити за оренду і оплачувати інші рахунки. Економісти прогнозують, що відновлення триватиме до 2021 року, а можливо, і після.

Дані, опубліковані Міністерством торгівлі США 29 квітня, показали, що економіка США скоротилася на 4,8 відсотка з січня по березень, що стало найбільшим спадом після Великої рецесії. В цей же день компанія Boeing заявила про намір скоротити більше 14 000 робочих місць.

У зв’язку з цим все більша кількість штатів наполягають на тому, щоб знову відкрити торгові центри, фабрики, ресторани та інші підприємства, навіть на тлі стурбованості працівників та споживачів щодо громадського здоров’я.