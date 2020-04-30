Померла солістка Фрістайл ” Ніна Кірсо

30 квітня померла солістка групи Фрістайл ” Ніна Кірсо.

Співачка пішла з життя у віці 56 років. Про смерть знаменитості повідомили її родичі.

— Годину тому не стало моєї улюбленої сестрички… Прошу молитися про рабі Божої Ніні, — написала сестра знаменитості Алла на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, ще в 2018 році у Ніни Кірсо стався інсульт. На той момент вона була сама вдома. Співачку без свідомості знайшли друзі. 2 червня 2018 їй зробили операцію, але привести зірку до себе не вдалося. Кірсо до самої смерті перебувала в комі.