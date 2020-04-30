Путінська система себе вичерпала

У Росії почалися перші масові виступи робітників проти порядків, влаштованих в Росії обогатившейся верхівкою.

Події на Чаяндинське родовищі в Якутії – наступний, якісно новий крок приходить в рух країни, після масового виступу громадян у Владикавказі.

Такого раніше не було.

Це відбувається на тлі очевидної кризи управління і кризи довіри – нездатності Путіна і його підлеглих вирішити буквально жодної невідкладної завдання.

Що не візьми, скрізь провали і обман – у забезпеченні медиків та людей засобами захисту, заходи економічної підтримки громадян і бізнесів, евакуації росіян із-за кордону.

Як робітники на Чаяндинське родовищі оцінюють Путіна і його підлеглих, видно з обігу. Воно адресоване не владі, а громадянам Росії. Оцініть. Це знак того, що надій на владу немає, система вертикального хаосу і безправ’я згнила, настає політична криза.

Звертаючись до громади, робочі пишуть:»Ми закликаємо до цивільної відповідальності ті служби та громадські установи, які покликані дбати про людей, про добробут країни. Що буде з нами далі, ми не знаємо, тому просимо не залишитися байдужими до нашої долі».

Прочитайте після цього звернення Путіна. Оцініть, наскільки верхівка неадекватна подій у країні, наскільки вона не розуміє, що розгортається в Росії.

Може здатися, що настає політична криза викликана тільки неефективністю влади під час епідемії.

Але це не так. Тут тільки камінчик, штовхає вниз лавину.

У кризу оголилося головне в новій Росії – протиріччя між обогатившейся верхівкою, що створила собі за 30 років на природних ресурсах і праці громадян «дивний, новий світ» з мільярдами, яхтами, маєтками, сім’ями за кордоном, і десятками мільйонів пограбованих, безправних, що живуть у бідності, не мають перспектив. Епідемія лише жирно підкреслила для людей цей висновок – вона змушує зупинитися і задуматися.

Путін і його підлеглі, як і раніше живуть в старому світі золотих нульових. Впевнені, що маніпуляції і репресії захистять їх від усього. Не розуміючи, що не тільки їх час минув, але – найголовніше – час їх системи закінчилося. Вона себе вичерпала.

«Годують комбикромом!», «Тримають як свиней! Ми що свині!?» – кричать робітники в Якутії.

Начальство оцепенело. Пробудження настає. Це – початок кінця Протяг холодного жаху мчить по кремлівським коридорами.

Ви пам’ятаєте громадяни, кому ви віддавали влади на виборах у 2018-му році? Не забули, за кого ви голосували? Або як сиділи в день виборів по домівках, допомагаючи правлячої мафії вважати, що раз ви не ходите проти неї голосувати, то вас все влаштовує? Прокидайтеся.

Олексій МЕЛЬНИКОВ