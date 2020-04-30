З колишнього народного депутата Максима Микитася Вищий антикорупційний суд стягнув 30 мільйонів гривень за порушення умов запобіжного заходу. Сума стягнута не вся — раніше йому визначали заставу в розмірі 80 мільйонів гривень. Однак Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному новий заставу в розмірі 100 мільйонів гривень, повідомляє Центр протидії корупції в середу 29 квітня.

Так як розмір нового застави збільшили до 100 млн грн, тепер Микитась повинен сплатити ще 50 млн. «Це рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Внести кошти підозрюваний повинен протягом п’яти днів, інакше йому загрожує утримання під вартою», – розповіли антикорупціонери.

Причиною для такого рішення стало порушення умов запобіжного заходу, що передбачає стягнення всієї суми. А саме: екс-нардеп провів зустріч, на якому були присутні двоє інших підозрюваних по справі: гендиректор «Укрбуду» Олег Майборода та його заступник Сергій Якусевич, з якими Микитасю суд заборонив спілкуватися.

В Офісі президента з цього приводу зазначили, що така сума є рекордною: «Це вперше в історії нашої країни випадки стягнення застав такого розміру». Крім того, у Зеленського висловили надію, що незабаром почнуться і посадки по гучних корупційних справах.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський районний суд Києва заарештував шість елітних автомобілів, які належать Микитасю.

А генеральний Майборода викрив Микитася у масштабному брехня і розкраданні грошей.

Крім того повідомлялося, що Микитась заробив 33 мільйони гривень, продавши нерухомість. Також Микитась став власником кількох об’єктів нерухомості в елітному Печерському районі Києва. Дружина ж Микитася не раз «відмивала» гроші через «Енергоатом».

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З Микитася зняли рекордний заставу в 30 мільйонів оновлено: 30 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0