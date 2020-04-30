Нова хвиля інтернет-шахрайства: хакери погрожують поширенням інтимного контенту і вимагають оплату викупу

Хакери розгорнули нову хвилю шахрайства в інтернеті, погрожуючи своїм жертвам поширенням інтимного контенту з їх участю у разі, якщо ті не сплатять певний викуп у криптовалюті Bitcoin.

Про це розказала прес-служба компанії ESET, міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення.

«Компанія ESET повідомляє про виявлення нової хвилі шахрайства. Зловмисники розсилають спам-повідомлення, в яких стверджується, що пристрій жертви інфіковано, а саму жертву було знято на відео під час перегляду інтимного контенту. За ті, щоб відео не було оприлюднено, кіберзлочинці вимагають сплатити певну суму. Такий метод шахрайства в інтернеті зовсім не новий, оскільки вже використовувався в попередніх кампаніях», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, нова хвиля подібного онлайн-шахрайства стартувала 8 або 9 квітня.

За даними дослідників ESET, щоб привернути увагу жертви, як правило, зловмисники спочатку надсилають лист з одним з її старих паролів, який, ймовірно, був викрадений під час одного з масштабних витоків даних. Шахраї Надалі стверджують, що під час відвідування сайтів інтимного характеру пристрої жертви були інфіковані певним шкідливим програмним забезпеченням, завдяки яким вони змогли отримати пароль жертви, доступ до її налаштувань, а також зняли на відео під час перегляду інтимного контенту. Після цього вони вимагають виплатити певну суму, як правило, в криптовалюті Bitcoin протягом 24 годин, або делікатне відео буде оприлюднено.

«Варто ще раз зазначити, що кіберзлочинці отримували паролі не завдяки компрометації пристроїв користувачів. Всі дослідження вказують на те, що в шахрайській схемі використовувалися дані, отримані під час великих витоків даних, які, на жаль, не рідкість», – підкреслили в компанії ESET.

Експерти з кібербезпеки заспокоюють користувачів, що насправді у кіберзлочинців немає жодних відео або інших матеріалів з участю потенційної жертви, а подібна схема є виключно вимаганням.

«Ві можете ввести в будь-якій пошуковій системі слово афера разом з фразою з електронного листа зловмисників. Ймовірно, ві зможете знайте багато прикладів подібних шахрайств, проаналізованих дослідниками та експертами в цій галузі», – підсумувала прес-служба.