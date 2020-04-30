Facebook додав нову «турботливу» реакцію до дописів, щоб люди могли підтримувати один одного під час пандемії COVID-19. Її аналог з’явиться й у Facebook-месенджер, інформує «Радіо Свобода».

«Ми сподіваємось, що ці реакції дають людям додаткові спосібі виявити свою підтримку під час кризи з COVID-19», – написав у Twitter менеджер із технічних комунікацій Facebook Олександр Войка.

У Facebook «турботливий лайк» зображень у вигляді емодзі, що обіймає сердечко, у messenger – анімоване серце, що б ‘ ється.

Як повідомляє видання The Verge, обидві реакції доступні для користувачів вже з цього тижня.