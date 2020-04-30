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В Інституті серця заявили, що їх 3-річний бюджет дорівнює окладу топ-чиновника

30.04.2020

Відомий кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що Інституту серця, який він очолює, до цих пір держава не видало додаткових рукавичок і халатів, а фінансування установи за рік не перевищує 230 мільйонів гривень.

Про це він розповів у програмі «Перший подкаст» Василя Апасова на YouTube. Разом з тим, Тодуров підкреслив, що держава знаходить «фантастичні суми» на інші галузі

За словами доктора, мова йде про те, що оклад топ-чиновника компанії «Нафтогаз» становить 700 мільйонів в рік. Тобто одна людина отримує трирічний бюджет Інституту серця.

«Якщо ви платите одній людині в «Нафтогазі» 700 млн грн, а на Інститут серця в рік виділяють 230 млн, то можете уявити пріоритети держави. 230 млн – це і зарплати, і на закупівлі, і на обладнання. Вчора я вже попередив: наступного разу, коли захворієте, ви скажіть у «швидкій», щоб вас везли не в Олександрівську лікарню, а відразу в «Нафтогаз»! Нехай вас там і лікують, якщо там ваші пріоритети», – підкреслив Тодуров.

Він закликав влади вкладати в медицину, якщо вони хочуть бути здоровими.

 

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