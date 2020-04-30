Суха Україна: куди поділася вода та звідки взялися пилові бурі

Навесні 2020 року українські річки так і не стали повноводними, колодязі пересихають, а у деяких сховищах води залишилося на лічені дні.

Натомість Києву та іншим північним містам, де пилові бурі бачили лише по телевізору, радять бути готовими і до такого синоптичного явища, як пиловий шторм – те, що відбулося 16 квітня, може повторитися.

Що ж відбувається з водою в Україні та чому пересихають водосховища у містах і колодязі в селах – в аналізі від BBC News Україна.

“Унікальність 2020 року полягає в тому, що осінь 2019-го була сухою, а метеорологічна зима з традиційними морозами, снігом і промерзанням ґрунту вперше за період спостережень (120 років) так і не настала, а значить, були відсутні умови для формування водопілля”, – пояснює BBC News Україна в.о. голови Держагентства з водних ресурсів Михайло Хорєв.

Водопілля – це весняна повінь на річках після танення снігу.

Без зими в цьому році не було і водопілля навесні.

Як наслідок, каже Михайло Хорєв, вже у квітні водність річок така, як зазвичай буває влітку, коли водопілля сходить.

Сухі не лише річки, а й болота та ліси.

“Проблема критична. В цьому році у болотах, які раніше були непрохідними, зовсім немає води. Так само сухі заболочені ліси”, – каже аналітик об’єднання “Екологія. Право. Людина” Петро Тєстов.

“Проблеми з лісовими пожежами – це тільки початок. Влітку будуть горіти торф’яники. А ще найближчим часом нас чекає масове всихання не тільки соснових лісів, але й, наприклад, вільхових чи березових – для яких через посуху різко змінились лісорослинні умови”, – додає він.

Вологи не вистачає як у верхніх шарах ґрунту (до 5 см), так і глибше – до 1 метру (так званий “кореневовмісний шар”).

В Інституті агроекології та природокористування НААН кажуть, що вже у квітні води мало по всій Україні, окрім Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. Але і на Західній Україні є тенденція до посухи.

Найгірша ж ситуація на Одещині та Миколаївщині, де “сформувались критичні запаси вологи в метровому шарі ґрунту”.

Літом на багатьох річках у Держводоагентстві очікують маловоддя – “гідрологічну посуху”.

Наприклад, у басейні Дніпра за весну випала половина кліматичної норми опадів і вода у всіх річках впала – за понад століття спостережень гіршою була ситуація лише у аномально сухому 1925 році.

Не набагато краще у басейнах інших річок, зокрема Дністра – у Дністровському водосховищі в квітні очікується лише половина норми припливу води.

Якщо маловоддя справді настане, то у Держводоагентстві не виключають запровадження обмежень – перш за все для гідроенергетики та водного транспорту.

Обмеження, утім, будуть тимчасові.

Пріоритет же надаватимуть для використання води у побуті та для зрошування.

Загалом же зараз вже страждають всі водосховища, які живлять міста, – рівень води там спадає щодня.

Наприклад, у Житомирі, на завжди вологому Поліссі, 2020-й рік почався з проблем.

Оптимальний рівень води у водосховищі “Відсічне”, яке живить Житомир, – 4 м. Коли рівень тримається на цій позначці, місто отримує воду цілодобово і з нормальним тиском.

Але зараз рівень – 2,7 м, і щодня спадає на 2 см.

Поки що води місту вистачає, але її запасів у водосховищі вже залишилося не на місяці, а на дні.

“Зараз можемо впевнено говорити, що в нас води у водосховищі “Відсічне” – на місяць і десять днів. Запас в іншому водосховищі “Дениші” – орієнтовно на днів 60-70. Звісно, якщо не буде різкого потепління, тоді вода буде випаровуватись і запаси зменшаться значно швидше”, – каже керівник місцевого водоканалу Андрій Нікітін.

Резервне водосховище наповнили зі стратегічних запасів держави на прохання Житомира.

“Зараз “проїдаємо” стратегічний запас. Якби його не було, то ми мали б значно гіршу ситуацію. Ймовірно, місцями можна було б побачити дно водосховища”, – каже Андрій Нікітін.

Вплинути на зменшення рівня води у водосховищі допомогла реконструкція водогонів. Але лише частково.

Якщо ж ситуація не зміниться, то скоро воду у місто подаватимуть за графіком: кілька годин вранці і кілька годин ввечері у найбільш піковий час.

Прогнози у Житомирі роблять невтішні. Навіть якщо нарешті підуть весняні дощі, то це не вирішить проблему.

“Маємо розуміти, що усі опади, які будуть весною-літом, не покращать ситуацію у водосховищі. Якщо, наприклад, дощ буде йти три дні, то три дні вода просто не буде падати. Водосховища та річки поповнюються виключно восени і взимку, з рясними опадами, зі снігом”, – відзначає Андрій Нікітін.

“Будемо переживати справді критичне літо. Ми маємо це зрозуміти та усвідомити”, – резюмує директор житомирського водоканалу.

Звикаємо до пилових бур

Маловоддя і пересушування ґрунту через дії людини стали причиною і пилової бурі 16 квітня на Київщині. Тоді столиця нагадувала місто з якогось постапокаліптичного фільму-катастрофи.

В Інституті агроекології і природокористування кажуть – такий пиловий шторм в цьому регіоні справді трапився вперше за час спостережень.

Але, схоже, не востаннє.

“Пилова буря такого масштабу вперше фіксується у зоні Полісся та у західному напрямку. До цього пилові бурі спостерігалися локально у посушливих південних регіонах України у межах локальних вітрових коридорів раз на декілька років,” – відзначають в Інституті.

“Однак тепер можна говорити про прояви процесів опустелювання і у зонах Лісостепу та Полісся. В умовах відсутності опадів ризик повторення такого явища зберігається до травня та ймовірно буде лишатися актуальним у наступні роки”, – додають аналітики.

Сама пилова хмара виникла над полями Бородянського і Макарівського районів на заході Київської області, де пориви вітру змели сухі шари ґрунту – цей процес науково називається “дефляцією”.

: bbc.com

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