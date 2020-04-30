Геращенко надіслав наряд поліції на корпоратив “слуг народу”, обмывающих в ресторані закон про продаж української землі

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував корпоратив “слуг народу” у столичному ресторані Montecchi Capuleti.

“Це зараз? Направимо туди поліцію”, – пообіцяв Геращенко.

Як повідомляє Країна, через деякий час поліцейський автомобіль дійсно прибув до ресторану. Але правоохоронці не можуть потрапити всередину, їм не відкривають. Сьогодні ввечері члени аграрного комітету Верховної Ради вирішили обмити прийняття закону про продаж української землі, який днями підписав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він був опублікований в “Голосі України”. Незважаючи на карантинні заборони, депутати вирішили зустрітися в київському ресторані Montecchi Capuleti. Він знаходиться у будинку, де живе Антон Геращенко.