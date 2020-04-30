Співачка Оля Полякова думає, що вже перехворіла коронавірусом

Українська співачка Оля Полякова перехворіла коронавірусом. Артистка разом з донькою Алісою побороли COVID-19, принаймні, саме так вважає сама зірка. Оля поділилася історією зараження в прямому ефірі з журналістом Дмитром Гордоном.

Кожен вечір на карантині суперблондинка веде трансляції в своєму фотоблоге Instagram (близько 2,2 млн передплатників), де спілкується зі знаменитостями. Цього разу Гордон і співачка обговорювали питання про те, коли ж закінчиться карантин в Україні.

Оля Полякова та Дмитро Гордон [Вечірній ефір], відео: youtube.com

У новому випуску «ПоляВидения» Оля і розповіла, що підчепила коронавірус під час поїздки в США, а саме в Майамі.

«Чесно? Я вже перехворіла. Я була в Майамі!» — каже Полякова.

За словами зірки, вона заразилася від молодшої дочки. Сім’я брала антибіотики, щоб побороти хворобу: «Спочатку Аліса захворіла. 41 градус температура була. Я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був просто шок. Потім і я від неї заразилася. Ми страшно кашляли, приймали антибіотики. Так тяжко перехворіли».

Оля Полякова з донькою Алісою, фото: instagram.com

Як уточнили «Країні» у прес-службі Полякової, хвороба мала місце бути в січні, коли тести на виявлення COVID-19 в Україні були відсутні. Артистка припускає, що перенесла саме коронавирусную інфекцію, зараз вона почуває себе добре і свідомо дотримується всі карантинні заходи.

В цей же час до цих пір в лікарні залишається 70-річна російська співачка Надія Бабкіна. Співачку близько місяця тому відвезли з будинку в тяжкому стані і практично відразу підключили до апарату штучної вентиляції легенів і ввели у штучну кому. Діагноз — двостороння пневмонія, викликана коронавірусом. Пізніше народну артистку помістили в закритий інфекційний бокс. У комі вона перебувала більше тижня.

Надія Бабкіна з чоловіком Євгеном Гором, фото: instagram.com

«Бабкіна зараз в звичайній палаті, але ніяких розмов про те, щоб відпустити її додому не ведеться, — розповіли в клініці журналістам StarHit. — Коронавірус вилікували, залишилося тільки розібратися з пневмонією. Тримається вона молодцем, але поки не може навіть ходити! Харчується самостійно, за допомогою доглядальниці, лікарняна їжа її цілком влаштовує».

Відвідувати артистку рідні, як і раніше не можуть, можна тільки телефонні дзвінки.

63-річний знаменитий голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон нещодавно вилікувався від коронавирусной інфекції. Кілька годин тому у своєму «Инстаграме» пара повідомила, що стала донорами плазми і тим самим внесли свій внесок у розробку вакцини від COVID-19.

Ріта Вілсон здає плазму, фото: instagram.com