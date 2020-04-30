Половина робочої сили в світі може залишитися без засобів до існування — МОП

Згідно з даними Міжнародної організації праці, різке скорочення трудової активності в усьому світі за пандемії коронавіруса може позбавити 1,6 мільярда осіб працездатного віку планети засобів до існування.

Про це йдеться в прес-релізі МОП.

«Різке скорочення робочих годин у всьому світі з-за спалаху хвороби COVID-19 означає, що 1,6 мільярда працівників неформальної економіки, а це майже половина світової робочої сили, знаходяться в безпосередній небезпеці позбавлення засобів до існування», — йдеться в релізі.

У Міжнародній організації праці акцентують увагу на неформальних працівників, оскільки вони особливо вразливі, майже не мають правового захисту, крім того, їх праця часто небезпечний.

Як зазначається, скорочення робочих годин у 2-му кварталі 2020 року, як очікується, буде значно більше, ніж раніше оцінювали експерти.

МОП очікує зниження зайнятості у світі на 10,5%, або на 305 млн місць праці у порівнянні з «докризовим» 4 кварталом 2019 року. У попередньому прогнозі організації йшлося про 6,7% (195 млн місць роботи).

Ці відмінності пов’язані з продовженням і розширенням карантинних заходів.

Прогноз погіршився для всіх регіонів світу. В обох Америках втрати робочих годин прогнозують на рівні 12,4 відсотка в другому кварталі порівняно з рівнем до кризи), на 11,8 відсотка передбачається скорочення для Європи та Центральної Азії.

Прогнози для інших регіонів подібні і становлять більш як 9,5 відсотка.