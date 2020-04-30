Настав час рятувати Україну від цієї бездарної влади

Сьогодні потрібна системна робота парламенту, уряду і президента, щоб почати виводити країну з пастки, в яку вона потрапила внаслідок непрофесіоналізму і безпорадності влади.

Про це сьогодні заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради голів депутатських фракцій та груп, передає прес-служба партії.

Юлія Тимошенко закликала присутніх не заколисувати себе і говорити людям правду.

«Дохідна частина бюджету продовжує руйнуватися, на повну потужність включена система фінансових пірамід, яка витягує з країни гроші через облігації внутрішньої державної позики і через депозитні сертифікати в Національному банку.

І ніхто про це ні слова не каже!» — обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» закликала прем’єр-міністра негайно доповісти про ситуацію в енергетиці.

«Зараз у нас енергетика повністю розбалансована, один за іншим зупиняються блоки атомних електростанцій, що закриваються шахти.

Ще тиждень-два — і ми будемо мати віялові відключення електроенергії в країні.

І до цього додається критична ситуація по заробітним платам енергетикам і шахтарям», — зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер партії наголосила, що уряд повинен якомога швидше вирішити питання продовольчої безпеки в країні, оскільки криза і погодні умови суттєво вплинули на врожаї і роботу аграрного сектора.

«Цей рік неврожайний.

Через посуху частина аграріїв навіть урожай не збере.

І при цьому жодного рішення уряду, яке б забезпечувало продовольчу безпеку держави.

Ми внесли постанову про те, щоб негайно почати закладати зерно в резервний фонд, але ніхто навіть в цю сторону не дивиться.

Ми можемо опинитися на межі продовольчої розвалу країни», — зазначила лідер« Батьківщини ».

Юлія Тимошенко закликала до негайних спільних дій уряду, парламенту і президента.

«Зараз країна втратила управління, економіка валиться і якщо зараз хоч хто-небудь не утримає кермо, ми потім просто не зберемо навіть ті залишки, які у нас ще поки що є.

Безвідповідальність, непрофесійність, профанація і фейки — країну щодня ведуть до руїни руйнування.

Треба негайно збирати всі сили, уряд, президента, парламент і негайно виправляти ситуацію», — підкреслила Юлія Тимошенко.