Настав час рятувати Україну від цієї бездарної влади

Сьогодні потрібна системна робота парламенту, уряду і президента, щоб почати виводити країну з пастки, в яку вона потрапила внаслідок непрофесіоналізму і безпорадності влади.
Про це сьогодні заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради голів депутатських фракцій та груп, передає прес-служба партії.
Юлія Тимошенко закликала присутніх не заколисувати себе і говорити людям правду.
«Дохідна частина бюджету продовжує руйнуватися, на повну потужність включена система фінансових пірамід, яка витягує з країни гроші через облігації внутрішньої державної позики і через депозитні сертифікати в Національному банку.
І ніхто про це ні слова не каже!» — обурилася Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» закликала прем’єр-міністра негайно доповісти про ситуацію в енергетиці.
«Зараз у нас енергетика повністю розбалансована, один за іншим зупиняються блоки атомних електростанцій, що закриваються шахти.
Ще тиждень-два — і ми будемо мати віялові відключення електроенергії в країні.
І до цього додається критична ситуація по заробітним платам енергетикам і шахтарям», — зазначила Юлія Тимошенко.
Лідер партії наголосила, що уряд повинен якомога швидше вирішити питання продовольчої безпеки в країні, оскільки криза і погодні умови суттєво вплинули на врожаї і роботу аграрного сектора.
«Цей рік неврожайний.
Через посуху частина аграріїв навіть урожай не збере.
І при цьому жодного рішення уряду, яке б забезпечувало продовольчу безпеку держави.
Ми внесли постанову про те, щоб негайно почати закладати зерно в резервний фонд, але ніхто навіть в цю сторону не дивиться.
Ми можемо опинитися на межі продовольчої розвалу країни», — зазначила лідер« Батьківщини ».
Юлія Тимошенко закликала до негайних спільних дій уряду, парламенту і президента.
«Зараз країна втратила управління, економіка валиться і якщо зараз хоч хто-небудь не утримає кермо, ми потім просто не зберемо навіть ті залишки, які у нас ще поки що є.
Безвідповідальність, непрофесійність, профанація і фейки — країну щодня ведуть до руїни руйнування.
Треба негайно збирати всі сили, уряд, президента, парламент і негайно виправляти ситуацію», — підкреслила Юлія Тимошенко.