Toyota оновила культову модель

Компанія Toyota випустила для японського ринку злегка модернізовану модель Supra, а також представила її спецверсію.

Найголовнішою «обновкою» для Toyota Supra стало перетворення силового агрегату. Так, 3,0-літровий шестициліндровий мотор BMW B58B30 замість колишніх 340 к.с. став видавати 387 «конячок», тобто його потужність зросла на 14%.

При цьому крутний момент не змінився – 500 Нм, але зрушився діапазон з 1600-4500 оборотів на хвилину до 1800-5000. За рахунок перетворень першу «сотню» оновлений спорткар здатний набирати за 4,1 секунди, раніше цей показник становив 4,3 секунди.

Одночасно з оновленням двигуна для моделі була представлена ​​і спецверсія під назвою Horizon Blue Edition. Від стандартної модифікації вона відрізняється яскраво-синім відтінком кузова, 19-дюймовими чорними кованими дисками і комбінованою обробкою в салоні з використанням шкіри та алькантари. Усього буде зібрано 100 таких автомобілів.

: mmr.net.ua

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