Лещенко розповів, яку посаду отримає Саакашвілі

Історія з призначенням Михайла Саакашвілі у владу ще не закінчена.

Як стверджує екс-нардеп Сергій Лещенко, він може отримати посаду радника президента і голови Національної ради реформ.

«Як кажуть наші джерела, Офіс президента вирішив не перетискати депутатів заради призначення Саакашвілі на посаду віце-прем’єра. Збір голосів перетворився на справжній аукціон “хотілок”, де замість кнопку “за” групи впливу викочували бажання — посади, потоки або привілеїв на місцевих виборах”, — написав він у своєму телеграм-каналі.

«Між тим, Офіс президента цінує Саакашвілі і не хоче втрачати його як союзника, а тому йдуть обговорення посад, на які відбуваються призначення прямим актом президента», — зазначив колишній журналіст і депутат.