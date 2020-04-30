В Одесі загинув депутат, прихильник відомої сепаратистки

У четвер, 30 квітня, в Одесі покінчив з собою 49-річний депутат Фонтанського сільради.

Він випав з вікна 13 поверху багатоповерхівки, розташованої на вулиці Академіка Заболотного. НП сталася близько полудня.

«У Фонтанському сільській раді відбулося ряд подій. Одне з них трагічне. Перше. З ранку в Фонтанському сільській раді відбуваються масові обшуки. Друга. Після обіду з’явилася інформація, що один з депутатів, покінчив життя самогубством (вистрибнув з вікна 13 поверху). Ця інформація на даний момент підтверджується з багатьох джерел. За інформацією загиблий депутат — це голова земельної комісії сільради. Так само є інформація, що депутату можливо «допомогли» піти в світ інший», — розповів про трагічний інцидент депутат Лиманського райради Сергій Колодяжний.

Відомо, що загиблий був прихильником голови сільради Наталії Мішиной, яка відома своїми проросійськими поглядами. Вона, в свою чергу, є матір’ю одного з загиблих 2 травня 2014 року на Куликовому полі в Одесі.