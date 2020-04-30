«Школа онлайн» показала школярам замість відео про російської агресії ролик з Усиком

«Всеукраїнська школа онлайн» замість уроку з темою «Російська агресія проти України» показала інше відео з боксером Олександром Усіком.

В розкладі уроків для 11 класів на сайті Міністерства освіти і науки зазначено, що в рамках предмета «Всесвітня історія» школярам повинні показати урок по темі «Російська агресія проти України в 2014 році. Російсько-українська війна»

Тим не менше на YouTube-каналі Міносвіти замість запланованого уроку вийшов інший — ролик з Усиком про науково-технічної революції. Журналісти «Радіо Свобода» звернулися до відповідальних за випуск відеоуроків особам з проханням пояснити ситуацію, але на даний момент коментарі відсутні.