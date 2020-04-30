Разумков розповів, як часто спілкується з Зеленським і чи впливає президент на голосування у Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що регулярно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським перед або після голосувань, але глава держави не змушує парламент голосувати за тієї чи інший законопроект.

Про це він розповів в ефірі програми “Народ проти” на телеканалі Zik.

“З президентом я спілкуюся достатня регулярно. Іноді це буває перед голосуванням, іноді після голосування, іноді колі не передбачено голосувань у Верховній Раді. Це нормальна стала практика, коли голова ВР спілкується і узгоджує деякі позиції з президентом держави”, – сказавши Разумков.

Він заявив, що глава держави не змушує парламент голосувати за тієї чи інший законопроект. Відповідаючи на питання, чи наказує президент забезпечити голосування будь-якою ціною, Разумков відповів:

“Ні, так питання не стоїть і я думаю, що неможливо забезпечити голосування будь-якою ціною. Ціна тут одна – інтереси українського суспільства”. Також Разумков зазначив, що Зеленський і він сам дуже змінилися за період керування державою. “Тобі змінює відповідальність, яка на тобі лежить.

Тобі змінює більш глибоке розуміння процесів та можливості, які в тебе є для впровадження тих реформ, які ти обіцяв зробити, відповідальність за країну”, – додав голова ВР.