МОН пояснило, чому замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком

Міністерство освіти і науки України пояснило технічними нюансами заміну онлайн-уроку про російську агресію в Україні іншим відеозаписом – з українським боксером Олександром Усіком.

Про це МОН повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Після зйомки кожен урок проходити кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заяв у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок», – відповіли у МОН. Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, не уточнюється, коли саме.

«Заняття на тему російсько-української війни обов’язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють «Всеукраїнську школу онлайн» для 11 класу, а також на Youtube-каналі МОН після його підготовки до ефіру», – зазначили в пресслужбі. 30 квітня замість відеоуроку всесвітньої історії на тему «Агресія Росії проти України у 2014 році.

Російсько-українська війна» показали урок про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.