Врачи назвали кашу, которая полезна для иммунной системы и щитовидной железы

А вы часто ее готовите?
С давних времен известны полезные свойства, которые оказывают на здоровье человека ржаная крупа и пророщенные семена ржи. Медики отмечают следующие:
содержит большое количество клетчатки, что блаприятно сказывается на работе кишечника, и помогает в очищении организма от негативных веществ;
в составе ржаной крупы содержится огромное количество витаминов. Витамины из групп В и С, калий помогают укрепить нервную систему и поднять настроение;
антиоксиданты, которые содержатся в ржи помогают выводить холестерин, благотворно сказываются на иммунной системе, а также предотвращают возникновение онкологических заболеваний;
в каше есть фолиевая и пантеоновая кислоты, которые оказывают общее укрепляющее действие на здоровье организма;
регулярное употребление ржаной каши способствует повышению жизненного тонуса мышц, улучшению обмена веществ и снимает нервное напряжение;
продукт полезен диабетикам и тем, кто пытается сбросить лишний вес. в 100 граммах содержится 338 ккал;
каша положительно влияет на здоровье щитовидной железы;
Ржаная каша достаточно долго варится – около часа, но потратив время, взамен вы получаете отличный продукт, который богат не только витаминами, но также и различными макроэлементами.
: zdorove.clutch.ua