Врачи назвали кашу, которая полезна для иммунной системы и щитовидной железы

А вы часто ее готовите?

С давних времен известны полезные свойства, которые оказывают на здоровье человека ржаная крупа и пророщенные семена ржи. Медики отмечают следующие:

содержит большое количество клетчатки, что блаприятно сказывается на работе кишечника, и помогает в очищении организма от негативных веществ;

в составе ржаной крупы содержится огромное количество витаминов. Витамины из групп В и С, калий помогают укрепить нервную систему и поднять настроение;

антиоксиданты, которые содержатся в ржи помогают выводить холестерин, благотворно сказываются на иммунной системе, а также предотвращают возникновение онкологических заболеваний;

в каше есть фолиевая и пантеоновая кислоты, которые оказывают общее укрепляющее действие на здоровье организма;

регулярное употребление ржаной каши способствует повышению жизненного тонуса мышц, улучшению обмена веществ и снимает нервное напряжение;

продукт полезен диабетикам и тем, кто пытается сбросить лишний вес. в 100 граммах содержится 338 ккал;

каша положительно влияет на здоровье щитовидной железы;

Ржаная каша достаточно долго варится – около часа, но потратив время, взамен вы получаете отличный продукт, который богат не только витаминами, но также и различными макроэлементами.

: zdorove.clutch.ua