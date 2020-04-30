Названі галузі України з найвищою смертністю від коронавіруса

Моз опублікував список областей України, у яких смертність від коронавіруса перевищує середні показники по країні.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Так, найбільша смертність зафіксована в:

Івано-Франківської області (5,8%);

Кіровоградської області (4,6%);

Львівської області (3,3%);

Сумської області (3,9%);

Хмельницької області (6,1%);

Чернігівської області (8,0%);

Полтавської області (3,0).

Близько 70% померлих від коронавіруса мали проблеми з серцево-судинною системою, нирками, легенями і печінкою. Не менш небезпечні неврологічні захворювання та ожиріння. Зазначається, що загальний відсоток смертності від коронавіруса в Україні — 2,5%. 62% померлих лікувалися за допомогою апарату штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації.

В середньому від перших симптомів до смерті пацієнта проходить близько 13 днів з моменту госпіталізації — близько 7 днів.