У Швеції розкидали курячий послід в парку, щоб жителі не зібралися на свято під час пандемії

У місті Лунді (Швеція) в центральному парку розкидали тонну курячого посліду. Мета – відвернути місцевих жителів від цього місця напередодні традиційного свята. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з місцевою традицією, городяни збираються в парку в ніч на 1 травня, щоб відзначити настання Вальпургієвої ночі. Останню в країнах Північної і Західної Європи вважають приходом весни.

Розкидання посліду в парку стало спробою влади в умовах пандемії COVID-19 перешкодити скупченню народу.

За словами мера Лунд Філіпа Санберга, як правило, у парку збираються близько 30 тисяч чоловік. Однак у цьому році це неприпустимо, місцева влада побоюється, що місто стане епіцентром захворювання коронавірусом.

При цьому чиновник не виключає, що сморід буде чутно і за межами парку, але це для нього не проблема.

«Головне завдання — не допустити людей в парк», — сказав він.