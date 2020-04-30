Україну чекає друга хвиля коронавіруса, якщо скасувати карантин занадто рано, — Моз

Уряд розглядає виключно поетапне зняття карантину.

Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом у разі передчасної відміни карантину. Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, завдяки вчасно вжитим обмеженням Україні вдалося уникнути великої кількості заражень і зараз ситуація із захворюваністю в цілому контрольована, уряд готується до поетапного повернення до нормального життя до літа.

«Ми не можемо відкрити всі зараз і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться велика спалах і пік цієї хвороби», — пояснив Степанов.

Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться «деякі речі, які нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов’язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань».