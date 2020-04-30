Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україну чекає друга хвиля коронавіруса, якщо скасувати карантин занадто рано, — Моз

01.05.2020

Уряд розглядає виключно поетапне зняття карантину.

Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом у разі передчасної відміни карантину. Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, завдяки вчасно вжитим обмеженням Україні вдалося уникнути великої кількості заражень і зараз ситуація із захворюваністю в цілому контрольована, уряд готується до поетапного повернення до нормального життя до літа.

«Ми не можемо відкрити всі зараз і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться велика спалах і пік цієї хвороби», — пояснив Степанов.

Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться «деякі речі, які нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов’язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань».

Читайте також:   «Невдалий жарт!» У Росії заистерили з-за ідеї Зеленського з виборів у Криму
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *