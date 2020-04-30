У Харкові мати відкарбувала голову своїй дочці влаштувала істерику в лікарні

Тетяна П’янова, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї 13-річної доньки Христини, влаштувала скандал в лікарні.

Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті «skiba_dm».

На кадрах видно злочинницю з пораненими ногами, на яких видно рани на колінах і на ступнях. Все тіло жінки вкутане в простирадло, оскільки її знайшли повністю голою з пакетом, в якому лежала голова її неповнолітньої дочки.

У лікарні жінка свариться на поліцейських, які привезли її в лікувальний заклад. При чому, вона зовсім не вибирає слів, вживаючи слово нецензурну лайку.