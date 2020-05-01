Заражений коронавірусом російський прем’єр Мішустін розповів, як буде лікуватися

Прем’єр-міністр Російської Федерації проінформував Путіна про своєму захворюванні коронавірусом відразу, як прийшли результати в бесіді з відеоконференції.

Мішустін заявив, що він давно самоизолиовался і обмежив контакти ще до того, як стало відомо про хворобу.

Про це повідомляє прес-служба російського президента.

В ході конференції Мішустін сказав, що буде перебувати під час лікування від коронавіруса в одному з медичних установ. В якій саме лікарні він буде проходити лікування — не повідомляється.

«Буду дотримуватися самоізоляцію, виконувати припис лікарів, це необхідно зробити, щоб убезпечити моїх колег», — розповів Мішустін.

Прем’єр заявив, що вже кілька тижнів тому обмежив спілкування, зустрічі і наради проходили в режимі відеоконференцій і дзвінків.

«Уряд продовжить роботу в штатному режимі, планую перебувати в активному контакті з колегами по телефону і відеозв’язку», — повідомив чиновник.

Всі, хто особисто контактував з Мишустиным, будуть ізольовані і пройдуть додаткове тестування. Кабмін, незважаючи на захворювання прем’єра коронавірусом, буде працювати в штатному режимі, засідання 7 травня відбудеться.

«Хочу ще раз звернутися до всіх громадян нашої країни з проханням максимально серйозно поставитися до коронавирусной інфекції…Прошу всіх залишатися вдома і дотримувати всі необхідні обмеження…Від дисципліни, від волі кожного з нас залежить та дата, коли країна зможе повернутися до повноцінного життя», — звернувся до росіян прем’єр.