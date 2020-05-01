Визначено вік, в якому найчастіше помирають українці з коронавірусом

У Моз розповіли, що в групі ризику смерті від коронавіруса знаходяться люди від 50 років. При цьому, після 80 років ризик летального результату падає.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Кількість летальних випадків серед чоловіків трохи перевищує смертність серед жінок, проте більшість померлих — люди у віці після 50 років. Близько 70% померлих від коронавіруса мали проблеми з серцево-судинною системою, нирками, легенями і печінкою. Не менш небезпечні неврологічні захворювання та ожиріння.

Зазначається, що загальний відсоток смертності від коронавіруса в Україні — 2,5%. 62% померлих лікувалися за допомогою апарату штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації.





В середньому від перших симптомів до смерті пацієнта проходить близько 13 днів з моменту госпіталізації — близько 7 днів.