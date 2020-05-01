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В Україні планують виробляти 80 тис. тестів на коронавірус щотижня

01.05.2020

Зараз на протязі тижня проводиться лише 30 тисяч тестів

Кількість тестувань на коронавирусную інфекцію планують збільшити до 80 тисяч щотижня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, головний санлікар наголосив, що зараз протягом тижня проводиться лише 30 тисяч тестів.

«Україна подає в офіційну статистику виключно тестування методом ПЛР. Сьогодні лабораторії обладнані ампліфікаторами, збільшена потужність. Ми вивели країну на 30 тисяч тестів на тиждень, з потенційним розширенням до 80 тисяч в тиждень», — заявив Ляшко.

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