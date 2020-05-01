В Україні планують виробляти 80 тис. тестів на коронавірус щотижня

Зараз на протязі тижня проводиться лише 30 тисяч тестів

Кількість тестувань на коронавирусную інфекцію планують збільшити до 80 тисяч щотижня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, головний санлікар наголосив, що зараз протягом тижня проводиться лише 30 тисяч тестів.

«Україна подає в офіційну статистику виключно тестування методом ПЛР. Сьогодні лабораторії обладнані ампліфікаторами, збільшена потужність. Ми вивели країну на 30 тисяч тестів на тиждень, з потенційним розширенням до 80 тисяч в тиждень», — заявив Ляшко.