Борис Джонсон оголосив, що Великобританія пройшла пік коронавирусной інфекції

Британія пройшла пік епідемії коронавіруса. Вже на наступному тижні уряд країни опублікує план по виходу з карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Борис Джонсон під час брифінгу уряду щодо COVID-19, передає ВВС.

«Ми пройшли пік цієї коронавирусной інфекції», — заявив він. За словами Джонсона, країна досягла фази «низхідній траєкторії» по захворюваності коронавіруса.

Наступного тижня уряд Британії планує розглянути перші кроки по виходу з коронавіруса. Згідно з останніми даними, за добу в країні зафіксували 674 випадків смерті від коронавіруса, всього їх кількість досягла 26 711 осіб.

Загальна кількість заражених у Британії перевалило за 171,2 тисячі, за останню добу їх стало більше на 6 030 осіб.