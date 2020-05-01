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Під Дніпром потяг протаранив легковик і тягнув її сотні метрів, загинуло літнє подружжя

01.05.2020

Подружня пара загинула у ДТП, яке відбулося у четвер, 30 квітня, близько 16:00 під Дніпром. На залізничному переїзді «29-й кілометр» (недалеко від Єлизаветівки) легковик Hyundai потрапила під товарний поїзд.

Уточнюється, що автомобіль перетинав залізничний переїзд, ігноруючи попереджувальний світловий і звуковий сигнали світлофора. Товарний поїзд рухався по перегону «Гребля — Баловка». Машиніст розповів, що не побачив машину на переїзді, лише відчув сильний поштовх і здійснив екстрене гальмування.

Після зіткнення потяг протягнув автомобіль ще не менше 500 метрів. В салоні авто перебувала літня подружня пара (68 і 66 років). Чоловік і жінка померли на місці від отриманих торавм. Тіла загиблих діставали співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання.

На місці НП працювали патрульні, рятувальники, судмедексперти слідчий, а також працівники залізниці.

Фото: dp.informator.ua

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