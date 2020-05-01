МВС купило 100,6 тис. китайських експрес-тестів на коронавірус за 14,2 млн гривень

Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ домовився про закупівлю у фірми «Технополіс 15» 100,6 тис. китайських експрес-тестів для діагностики коронавіруса за 14,2 млн гривень, а також придбало для свого госпіталю 50 апаратів ШВЛ за 1 млн гривень за штуку.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договір був підписаний 15 квітня.

Ціна за одиницю товару — 141,9 гривень.

Загальна сума склала 14 200 708,50 гривень.

Також госпіталь МВС купив у цього ж підприємства 600 тис. китайських масок за ціною 67 гривень за штуку, загальна закупівля партії масок склала 40,2 млн гривень.

Директором «Технополіс 15» є Андрій Коротич, а раніше цю посаду обіймав Дмитро Шульга.

За даними ЗМІ, фірма «Технополіс 15» пов’язана з мережею «Ельдорадо» колишнього власника банку «Михайлівський» Віктора Поліщука.

Її засновниками є кіпрський офшор «Потнеф Ентерпрайзис Лімітед» і ТОВ «Діеса», а кінцевим бенефіціаром через кіпрську компанію значиться Кристала Александроу Тато.