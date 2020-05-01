Стерненко розповів, як Венедиткова втекла від нього на засіданні ТСК

Глава Офісу Генпрокурора Венедіктова Ірина покинула засідання ТСК Ради з розслідування нападів на активістів після того, як почали обговорювати питання Сергія Стерненко. Про це Стерненко написав на сторінці у Facebook.

«Від мене втекла генеральний прокурор Ірина Венедиктова. На засіданні ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів сьогодні також заслухали моя справа… Але як тільки ТСК перейшла до мого питання, генпрокурор вибігла з залу засідання і почала повторювати, що в неї зі мною конфлікт інтересів, тому що я був на акції протесту біля її будинку… Я попросив її не тікати, адже я навіть не дружина найманого титушки, з якою вона бачилася, але пані Венедиктова не подавала ознак сприйняття вербальної інформації і швидко йшла подалі від мене», — написав він.