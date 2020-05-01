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У двох будинках Києва знайшли осередок коронавіруса, їх оточили і ввели пропускний режим

01.05.2020

У Києві два будинки визнані вогнищами захворювання гострої респіраторної хворобою COVID-19. Про це йдеться в протоколі №20 засідання столичного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 29 квітня.

«Визнати будинок на вулиці Бажова, 12 у Дніпровському районі міста Києва вогнищем захворювання гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 — у місті Києві та територією карантину з проведенням невідкладних обмежувальних протиепідемічних заходів», — йдеться в документі.

Бажова, 12

Також осередком коронавирусной інфекції визнаний будинок по вулиці Михайла Бойчука, 16 у Печерському районі столиці.

Бойчука, 16

У зв’язку з цим доручено огранити доступ населення на території зазначених будинків: з 29 квітня до окремого розпорядження доручається створити на входах і виходах тимчасові контрольно-пропускні пункти (ВКПП) з особовим складом кожного не менше 5 осіб з залученням, зокрема, представників міністерства охорони здоров’я, поліції, Нацгвардії, ДСНС і медичних працівників.

Крім того, на території будинків повинно бути припинено пересування громадян до окремого розпорядження, за винятком окремо певних громадян. Також має проводитися дистанційне вимірювання температури за допомогою безконтактних термометрів.

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