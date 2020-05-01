Нове життя: Меган та Гаррі планують ще раз зіграти весілля (фото)

Пара мріє про атмосферне, романтичне свято, яке пройде у неформальній обстановці.

Пригадуєте пишне свято 2018 року, яке пройшло у Віндзорі? Тоді на весілля нових принца та принцеси запросили безліч гостей, преси. І це була, певно, найгучніша подія на всій планеті, бо не було країни, яка би про це мовчала.

Після подібного досвіду, коли наречена й наречений – надбання країни, і їх транслюють в усіх телевізорах світу, вдруге Меган та Гаррі даватимуть обітниці віч-на-віч. Найімовірніше, в Голлівуді. Берег океану, захід сонця і лише закохані та священник. Про цю мрію закоханих виданню Heatworld заявив інсайдер:

Це буде символізувати новий початок для них як в практичному, так і в духовному плані.

Цікаво, що укладений в Америці шлюб неабияк знадобиться Гаррі – у нього з’явиться офіційне громадянство та право на працевлаштування.

Після зворушливого вінчання ексгерцоги хочуть влаштувати вечірку для друзів. Втім, не більше, аніж на 20 осіб. зазначає, можливо, серед них буде Мама Меган – Дорія. Також Джордж та Амаль Клуні, Опра, Джей Ло з нареченим. Також є варіант, що завітають Анджеліна Джолі і Серена Вільямс.

: lux.fm

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