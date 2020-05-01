В Україні хочуть різко знизити акциз при ввезенні б/в авто

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №3389, який передбачає зниження акцизу при ввезенні в Україну б/в автомобілів. Його вже передано на розгляд в профільний комітет.

Автори законопроекту вважають, що нова форма розрахунку акцизу на авто, введена в 2018 році, для більшості потенційних автомобілістів є несправедливою.

Тому пропонується прибрати з формули розрахунку акцизного податку на автомобілі коефіцієнт його віку. Це означає, що, наприклад, власник автомобіля 2010 року випуску не буде сплачувати акциз в 10 разів більше, ніж власник машини 2019 року. В результаті в Україні пожвавиться ринок уживаних машин і знизиться їх середня вартість.

Щоправда, законопроект пропонує не назавжди відмовитися від обліку в митних платежах віку автомобілів при їх ввезенні в Україну, а лише на 180 днів. Після цього акцизи повернуться на колишній рівень.

Зараз законопроект №3389 розглядається в профільному комітеті ВР. Потім його мають передати на розгляд Кабінету міністрів. Які шанси на його твердження – поки сказати складно.

: mashyna.com.ua