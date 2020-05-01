Вчені назвали тканину, з якої найкраще зробити маску

Вчені провели експеримент, в ході якого вдалося встановити, які види тканини краще підходять для виготовлення саморобних масок.

Дослідники з Аргоннської національної лабораторії Чиказького університету в США встановили, яка тканина найкраще підходить для самостійного виготовлення захисних масок.

Як повідомляє Science Alert, вчені взяли різні поширені матеріали та протестували їх у лабораторних умовах – досліджуючи їх механічні та електростатичні фільтраційні властивості. Команда дослідників виявила, що кілька шарів і змішання різних тканин найкраще працюють для фільтрації частинок.

“Ми провели ці дослідження для декількох поширених тканин, включаючи бавовну, шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх комбінації”, – пояснюють дослідники у своїй новій статті.

“В цілому, ми знаходимо, що комбінації різних загальнодоступних тканин, що використовуються в тканинних масках, потенційно можуть забезпечити суттєвий захист від проникнення частинок”, – заявили дослідники. Команда виявила, що “гібридні” тканини (багаторівневі матеріали) здатні фільтрувати переважну більшість часток.

“Ефективність фільтрації гібридів (таких як бавовна-шовк, бавовна-шифон, бавовна-фланель) становила понад 80% для часток менш як 300 нанометрів і понад 90% для часток більше 300 нанометрів”, – пишуть дослідники.

: unian.ua

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