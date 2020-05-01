Надія Бабкіна оголосила про своє одужання

Народна артистка РРФСР і керівник театру «Руська пісня» Надія Бабкіна, яку госпіталізували у лікарню 1 квітня з запаленням легенів, викликаним коронавірусом, повідомила про своє одужання.

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами артистки, «завдяки своєчасній допомозі, грамотного лікування та високому професіоналізму лікарів» їй вдалося повністю відновитися після важкого захворювання.

«Також я хочу подякувати весь середній та молодший медичний персонал за чуйність, увагу і теплоту», — зазначила співачка.

За словами Бабкіної, увагу і доброта небайдужих людей надавали їй сил і «мотивували на швидке одужання».

Пост не залишив байдужими шанувальників Надії Георгіївни.

«Дай Бог! Радий за тебе, Надюша», «Яка гарна новина! Здоров’я вам, бережіть себе!» «Выздоравливаете! Нехай все буде добре», «Надіями Георгіївна, будьте здорові і бережіть себе. Ми так переживали за вас», «Всіх благ Вам! Дуже хороша новина», «Слава Богу! Ми за Вас дуже переживали!!! Ви нам дуже потрібні!» — пишуть шанувальники творчості співачки.

Нагадаємо, Надія Бабкіна майже місяць перебувала в клініці. П’ять діб 70-річна артистка провела в комі, потім стала почувати себе набагато краще і почала будувати плани на майбутнє.