«Клоака на руках»: німецькі медики розповіли, чому не варто ходити в магазин в рукавичках

Поки в Україні вирішують питання про те, як правильно носити маску і рукавички, в Німеччині це, схоже, питання давно вирішені.

Німецькі експерти переконані, що ходити в магазин і здійснювати покупки в одноразових рукавичках не потрібно — це не тільки малоефективне, але також небезпечно, пише видання echo24.de.

У їх числі лікар загальної практики, доктор медицини Марк Ханефельд (Німеччина). За його словами, використовувані людьми в магазинах рукавички пористі, тобто, злегка перфоровані і проникні. При використанні дані якості лише посилюються. Це означає, що на руки через пори здатні проникати патогени.

«Бактерії з задоволенням розмножуються під шаром рукавичок у теплій вологому середовищі. Якщо не дезінфікувати руки, на них при носінні рукавичок утворюється справжня клоака», — стверджує експерт.

На його думку, носіння рукавичок в магазинах лише сприяє розмноженню небезпечних мікроорганізмів, які виживають на їх матеріалі набагато успішніше, ніж на шкірі періодично миються рук. Торкаючи руками в рукавичках різні предмети і упаковки, люди забезпечують більш масштабне перенесення патогенів, ніж якщо б робили це попередньо обробленими антисептиком або вимитими руками, підкреслює доктор Ханефельд.

Цю думку поділяє професор Янне Верешильд з правління Німецького товариства інфекційних захворювань (DGI).

«Одноразові рукавички з латексу або нітрильного каучуку погано захищають власника від зараження коронавірусом SARS-CoV2. Така рукавичка не на 100% герметична, а також поглинає все, до чого ви торкаєтеся. Це навряд чи дає перевагу в плані захисту», — пояснив експерт.