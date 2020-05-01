Страны, которые “выиграли” от коронавируса

Три страны мира эффективно сдержали распространение COVID-19 и на фоне этого их валюта укрепилась.

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих стран, которые победили в противостоянии с коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отметили специалисты, три указанных государства относительно быстро справились с распространением COVID-19, что помогло им перезапустить экономику и возобновить работу предприятий и заведений.

После этого они стали более привлекательными для инвесторов, что отражает укрепление валют этих стран.

Также важную роль сыграло то, что Китай, который является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств, постепенно снимает ограничения.

: kurs.com.ua