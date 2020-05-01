У Таджикистані заборонять називати дітей російськими іменами

Ще в 2007 році тодішній президент заявив, що потрібно повернутися до культурних коренів і використовувати національну топоніміку.

У Таджикистані поставили під заборону назва дітей іменами слов’янського походження, йдеться на офіційному сайті парламенту держави.

Тепер свідоцтва про народження в країні будуть видаватися за винятком суфіксів, характерних для російської мови — “віл”, “ов”, “єв”, “єва”, “овна”.

Норма не буде поширюватися на представників національних меншин, які мають право самі вибирати, які суфікси до прізвища та по батькові варто вказувати при реєстрації своїх новонароджених дітей.

Громадян, які вже носять імена і прізвища у “російському форматі”, зміни не торкнуться — принаймні поки що.

Поправки в закон вносяться з метою відродження національних імен”.

Кампанія щодо відмови від імен і прізвищ у слов’янському форматі почалася в Таджикистані в 2007 році.

Нагадаємо, в 2007 році тодішній президент Таджикистану Емомалі Рахмонов змінив прізвище на Рахмон. Його приклад наслідували багато чиновники.