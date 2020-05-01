Кого втратила Україна в квітні 2020 року. Імена та історії героїв війни на Донбасі

Другий місяць наша країна перебуває на карантині. Однак війну на паузу не поставиш: протягом квітня 2020 року на Донбасі Україна продовжувала втрачати своїх захисників.

Російсько-терористичні війська регулярно обстрілювали позиції українських військових, не зупиняючись навіть на період великодніх свят. Ворог отримував гідну відповідь. Але уникнути втрат з нашого боку не вдалося.

Оглядач зібрав все, що відомо про воїнів, що віддали життя за Україну в квітні. І просить пам’ятати про тих, хто назавжди залишився в степах Донбасу.

Олександр Маланчук, 10 ОГШБр

Олександр Маланчук

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Олександр Васильович Маланчук народився 26 вересня 1998 року в Чернівцях у родині військового. У підлітковому віці займався спортом, навчався у футбольній школі «Буковина». Але своє життя, як і батько, Олександр вирішив пов’язати зі Збройними Силами України і вступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де навчався за спеціальністю «Управління діями механізованих підрозділів».

Закінчив академію Олександр Маланчук влітку 2019-го – і відразу ж підписав контракт з ВСУ. З 18 липня 2019 року молодий лейтенант служив у 10 окремої гірничо-штурмовій бригаді «Едельвейс», взводом командував 3 1 роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Олександр Маланчук

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31 березня, близько 23.30 на позиціях на Маріупольському напрямку в нього влучив ворожий снайпер. За лічені хвилини побратими забрали пораненого лейтенанта з позиції, його терміново доставили в лікарню. Ще близько 40 хвилин Олександр жив, у нього спостерігався пульс, лікарі намагалися реанімувати воїна. Але поранення виявилося занадто важким: молодий військовослужбовець помер в ніч на 1 квітня.

«Сміливий, розумний, розумний хлопець. Саша – молодий чоловік, який не встиг пожити… Дуже для нас це важко. Будь-яка смерть важка, але такий молодий, що подавав великі надії, повинен був служити і жити далі, а ось так пішов», – сказав керівник групи військово-цивільного співробітництва 10 ОГШБр В’ячеслав Скоряк.

Олександр Маланчук

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Олександр Маланчук пішов вчитися на військового, коли війна на сході вже йшла. Він зробив свідомий вибір – захищати Україну. І був вірний своїм вибором до останнього подиху.

«Війна завжди забирає кращих. І на карантин війну не поставиш. Війна — вона близько, набагато ближче, ніж здається. Саша, ти назавжди залишишся в наших серцях. Навіки залишишся в рядах Едельвейсів. Спи спокійно, друже! Спостерігай зверху за нами. Ні ворогові прощення й не буде ні сьогодні, ні завтра, ніколи. Ще одним ангелом в небесній піхоті стало більше «, — написали на сторінці бригади в день похорону Олександра Маланчука.

У загиблого героя залишилися батьки і сестра.

Олексій Купріков, 93 ОМБр

Олексій Купріков

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Олексій Миколайович Купріков (позивний Лісовик) народився 13 січня 1971 року в смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Отримав середньо-технічна освіта.

Знайомі Олексія стверджують: армія ніколи не входила в плани чоловіка. Однак для нього все круто змінила загибель на Донбасі кращого друга: після отримання трагічної звістки Купріков вирішив йти воювати.

З листопада 201го він — механік-водій одного з механізованих батальйонів 93 ОМБР. Практично відразу після підписання контракту Купріков разом з бригадою поїхав у зону проведення ООС. Першу ротацію, з грудня 2018 по червень 2019-го, воював під Авдіївка. Далі була Новоселівка Друга неподалік від селища Кримське Луганської області.

Олексій Купріков

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У бригаду Купріков прийшов як стрілок-помічник гранатометника. Проте в ході служби вирішив змінити спеціалізацію і стати механіком-водієм – і пройшов навчальний центр.

«Він відрізнявся від більшості степенностью і виваженістю. Адже часто буває, що люди після «учебки» скаржаться: мене, мовляв, нічому не навчили, тому я нічого не вмію. Льоша ж навпаки, навіть якщо чогось і не знав, грунтовно і вдумливо намагався розібратися в деталях, як що працює, як краще полагодити техніку. І у нього це дуже добре виходило. Був спокійний, розважливий, цікавився своєю роботою. З ним було легко служити. Дуже шкода втрачати таких людей», — написали про Олексія на сторінці бригади.

Олексій Купріков

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Побратими дали Олексію позивний «Лісовик». Згадують: він дуже любив лісу, знав про них все – і навчав товаришів мистецтва виживати в самій непрохідною частіше.

«Добрий. Чуйний. Працьовитий. Він не боявся смерті», — говорить один з побратимів «Лісовика», який воював з ним в Авдіївці.

І смерть Олексія таки наздогнала. 9 квітня позицію, на якій знаходився Купріков, обстріляв ворог. Олексій отримав множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям. Він так і не зміг виконати обіцянку, дану 19-річному синові буквально напередодні — приїхати додому: у квітні боєць повинен був піти у відпустку.

У Олексія Куприкова залишилися мама, цивільна дружина, син і сестра, яка також служить 93 бригаді.

Леонід Скакуненко, 93 ОМБр

Леонід Скакуненко

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Леонід Леонідович Скакуненко (позивний «Барон») народився 22 квітня 1987 року в селі Лиховка П’ятихатського району Дніпропетровської області. Мав середню освіту.

Був покликаний по мобілізації в Національну гвардію України в 2014 році. Згодом підписав контракт з ВСУ. У 93 бригаду прийшов у вересні 2017 року, навідником мехбатальйона. Воював вже третю ротацію, пройшов бої під Новотроїцьким, Новоселовкой Другий, в околицях Кримського.

Леонід Скакуненко

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Загинув Леонід на бойовому посту – на одній з позицій бригади під селищем Кримське. Під час ворожого обстрілу з РПГ воїн отримав поранення, стали смертельними.

«Барон» був справжнім героєм: самовідданою, патріотичним. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній з найскладніших ділянок фронту», — кажуть про Леоніда Скакуненко в рідній бригаді.

Леонід Скакуненко

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«Це дуже велика втрата для нас. Льоня був нам дійсно братом. Всі знають, яким щирою людиною він був, як він допомагав всім завжди. Яким був дисциплінованим, як відповідально ставився до своїх обов’язків. Буквально вчора ще заходив до хлопців, вони задають питання, чому він, чому так?.. Хочу розповісти, як він героїчним був. 20 березня цього року Льоня з напарником відбили атаку ворога. Вберегли побратимів від загибелі. Він вніс величезний внесок у наближення нашої перемоги – і ми будемо за неї боротися. На жаль, уже без нього», — сказав над труною полеглого воїна його командир.

У Леоніда Скакуненко залишилися дружина, син від першого шлюбу і сестра.

Він не дожив 10 днів до свого 33-річчя.

Ігор Вівчаренко, 3 ВП СППП

Ігор Вівчаренко

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Ігор Вікторович Вівчаренко народився 23 вересня 1996 року в селі Коробчине Новомиргородського району Кіровоградської області у багатодітній сім’ї. Крім Ігоря батьки виховували ще чотирьох синів і одну доньку.

У 2013-му Ігор Вівчаренко закінчив школу, а в 2017 році — отримав диплом бакалавра в ЦГПУ імені В. Винниченко: юнак навчався на факультеті фізичного виховання. Однак пов’язати своє життя він вирішив не зі школою, а з армією – і 1 квітня 2019 року підписав контракт з ВСУ.

Служив у 3 ОПСпП, був оператором групи спецпризначення.

Загинув Ігор Вівчаренко в Донецькій області. Тільки не в бою, а на полігоні. Під час проведення планових занять з вогневої підготовки, 14 квітня близько 11.40 в каналі міномета 82-мм калібру вибухнула міна. 8 бійців в результаті розриву міномета отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Дев’ятий – Ігор Вівчаренко – загинув.

«Ваша сім’я воює разом з нами з перших днів. Ви все своїми думками з 14-го року поруч з нами: і там, під Ізварине, і скрізь. Сподіваюся, що наша велика родина стане ще ближче. Ігор був справжнім воїном. Я прошу у вас пробачення. І дякую за те, що виховали такого хлопця», – звернувся під час церемонії прощання з воїном до сім’ї Ігоря Вівчаренко командир 3-го ОП Спп їм. князя Святослава Хороброго полковник Олександр Трепак.

ДБР зараз розслідує обставини загибелі спецназівця з Кіровоградщини в зоні проведення ООС.

Андрій Шинкарук, 28 ОМБр

Андрій Шинкарук

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Андрій Володимирович Шинкарук народився 16 липня 1991 року в Любомль Волинської області. На війні – з 2014 року, захищати Україну починав у складі 1-го ОМПБ «Волинь».

Перша освіта Андрій Шинкарук, виходячи з інформації в його профілі на Facebook, отримав у Національному транспортному університеті у Києві. Але згодом він вирішив будувати кар’єру військового. Влітку 2019 року Шинкарук Андрій закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зі спеціалізації «Управління діями підрозділів механізованих військ».

Після випуску молодий офіцер служив у складі 28-ї ОМБр в посаді командира мотострілецького взводу – з червня 2019 року.

Андрій Шинкарук

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«Він вивчився на офіцера і прийшов до нас командиром взводу. Планував пов’язати своє життя з армією. Особовий склад, його підлеглі кажуть, що Андрій був добрим командиром, чув, розумів людей. Дуже тепло про нього відгукуються. Користувався авторитетом серед військовослужбовців» , – кажуть у бригаді.

«Він був справжнім патріотом, професіоналом своєї справи, старанним курсантом, відповідальним і мужнім офіцером», – згадує начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Андрій Шинкарук

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20 квітня 2020 року в результаті обстрілу ворожих в Донбасі Андрій Шинкарук загинув.

«Противник відкрив обстріл по наших позиціях поблизу Мар’їнки з протитанкового гранатомета. Андрій переміщувався, перевіряв свої позиції, коли недалеко впав снаряд. Осколками йому посікло правий бік. Там множинні осколкові поранення. Їх дуже багато було, вони виявилися несумісні з життям . Андрій Шинкарук загинув на місці», – повідомила прес-офіцер 28-ї ОМБр Аліна Демченко.

Андрій Шинкарук

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«Життєрадісний, милий і вихований хлопчик. Вже який день не можу повірити в те, що тебе більше немає в живих», — з болем пригадує волонтер з Любомль Ольга Савош, яка знала Андрія ще з часів його служби в добробате і боїв в Дебальцеве, де він встиг повоювати.

Загиблому воїну було 28 років. Він не встиг створити сім’ю.

У бригаді обіцяють: про загиблого побратима не забудуть, а за його смерть помстяться.

Олексій Лісін, 93 ОМБр

Олексій Лісін

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Олексій Лісін народився 30 березня 1990 року в селі Гірке Гуляйпільського району Запорізької області.

Працював далекобійником на одній з фірм в місті Дніпро. Пережив велику трагедію: у пожежі втратив одразу двох батьків. Будинок, в якому жив і Олексій, тоді згорів повністю. З-за цього, як згадують побратими Олексія, він мріяв, що одного разу повернеться з війни і відбудує батьківський дім. А ще — він збирався одружитися на коханій дівчині Лілії, яка чекала воїна будинку.

Контракт з ЗСУ Олексій Лісін підписав у минулому році. І відразу ж разом з 93 бригадою опинився на гарячому Авдіївському напрямку. У другу ротацію він потрапив на Лугащину.

28 квітня 2020 року Олексій Лісін перебував на бойовому посту – неподалік від ділянки розведення №2 «Золоте». У той день, під вечір ворог почав обстріл. Спочатку — в напрямку КПВВ «Золоте», де один з випущених снарядів трохи не потрапив в автомобіль гуманітарної місії «Проліску», що їхав із Золотого-4 в село Катеринівка. Пізніше ворог почав стріляти по позиціях 93 ОМБр. Від отриманих під час обстрілу осколковых поранень Олексій Лісін загинув.

«Майже ровесник держави, за яку загинув… Він був спокійним і добрим. Мріяв якнайшвидше повернутися до коханої», — згадують про Олексія побратими.

Крім нареченої, Олексія Лісіна вдома чекали старенька бабуся, старша сестра і молодший брат, а також 12-річна донька від першого шлюбу.

«Холодноярці оплакують смерть побратима разом з усіма його близькими. Це також непоправна втрата для нас. Найбільше зараз ми жадаємо помсти — і обов’язково отримаємо бажане», — обіцяють воїни 93 бригади.

Менше місяця тому Олексій Лісін відзначив день народження: воїну виповнилося 30 років.