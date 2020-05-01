«Газпром» виконав газове вимога Варшави після загрози арешту активів «Північного потоку-2»

Російський енергетичний монополіст «Газпром» погодився виконати рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з Польщею. Піти на поступки Москви змусила загроза арешту газопроводу «Північний потік-2».

РФ зазнала ще одне газове поразку. «Газпром» погодився виконати рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з PGNiG. Про це повідомила прес-служба польської компанії.

«29 квітня Газпром повідомив про введення нових цінових умов за Ямальського контракту… Ми вітаємо таке рішення, яке відповідає рішенню Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня 2020 року», — повідомили в PGNiG.

Була відзначена готовність «Газпрому» коригувати ціни за постачання газу в березні і квітні нинішнього року.

Варто зазначити, що суд зобов’язав компанію РФ відкоригувати формулу ціни за контрактом за постачання газу в Польщу по газопроводу «Ямал — Європа». Москва відмовлялася виконувати знижувати вартість і продовжила виставляти Варшаві рахунок за старою формулою. Проте загроза арешту газопроводу «Північний потік-2» змусила Москву змінити свою позицію.

Важливо відзначити, що, згідно з рішенням Арбітражу, «Газпром» буде змушений ще повернути Польщі переплату в розмірі $1,5 млрд.

Сам контракт був підписаний ще в 1996 році і передбачає постачання в Польщу щорічно близько 10 млрд куб газу. Дія контракту закінчиться в 2022-м. І Варшава вже повідомила, що повністю припинить закупівлі «блакитного палива» у Росії з 2023 року.