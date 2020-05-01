Лікар розповів, де можна підчепити COVID-19: під магазином не заражаються

Найбільший ризик зараження коронавірусом загрожує людям, які тривалий час контактують з носіями інфекції в замкнутому просторі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook лікар Павло Силковский. Також він уточнив, при яких умовах людина захворює небезпечним недугою.

«Коли ви чуєте, що в Лаврі, в гуртожитку або в лікарні стався спалах коронавіруса, то це не тому, що люди пішли до церкви чи медики не мали відповідної одягу. А тому, що здорові контактували з носіями в закритому приміщенні тривалий час. Майже немає випадків зараження на вулиці під магазинами, біля церкви, на мийках тощо. Тому що там відкритий простір і контакт не є тривалим», – підкреслив медик.

За його словами, для того, щоб захворіти, недостатньо, щоб один або кілька вірусів потрапили всередину. Потрібно певне критичне число, так звана вірусне навантаження. Щоб вона з’явилася, необхідно або створити високу концентрацію вірусів, або контактувати тривалий час.

Силковский підкреслив, що це дуже добре досягається в закритому просторі. Саме тому, переконує лікар, немає нічого поганого в тому, щоб виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, а дітям – проявляти фізичну активність.

«Вірус у невеликій дозі може мати ефект вакцини, а не викликати хворобу. І, якщо припустити, що нас чекають наступні хвилі, можливо, більш агресивні, ніж ця, то ще питання, хто виграє: той, хто отримав імунітет зараз, або той, хто вперше сконтактирует тоді? Той, хто гріється на сонці, порпається на городі або навіть стоїть під церквою і має моральний спокій? Чи той, хто сидить у квартирі, цілий день слухає статистичні жахи і п’є корвалол?» – підсумував лікар.