Депутат в Росії засвітився в кліпі про COVID-19 з прапором України

Російський муніципальний депутат Краснодарського краю Ілля Шакалів знявся в кліпі про боротьбу з коронавірусом, в якому помітили прапор в кольорах головного державного символу України.

Поверх жовто-блакитного полотна була намальована емблема, однак коли учасники ролика розмахували їм, то в кадрі це виглядало як державний прапор України. На цей нюанс звернув увагу блогер Фашик Донецький і опублікував відповідне відео на своєму Telegram-каналі.

«Хай живе Кубанська Народна Республіка? На відео присутній Шакалів Ілля Ігорович, він же муніципальний депутат, він же генеральний директор Фонду розвитку Краснодарського краю, радник юстиції 2 класу, він же кандидат соціологічних наук, доцент ВАК», – зазначив він.

«Начебто зроблений ролик проти вірусу. Але прикол в тому, що в ролику махають українським прапором. Так, там чий герб, але кольори в кліпі ви самі бачите. Це сепаратизм або ще немає, як думаєте?» – з сарказмом додав блогер.

У Росії депутат з’явився в кліпі з прапором України

Скріншот відео