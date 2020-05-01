Рябошапка про можливе повернення в Офіс Генпрокурора: «Поки Зеленський при владі, цього точно не буде»

За словами колишнього Генерального прокурора України, навіть якщо його і покличуть назад, він не буде повертатися в Офіс Генпрокурора, поки не зміниться керівництво країни.

Колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка не має наміру повертатися до раніше займаної ним посади. Про це він заявив під час скайп-бесіди з народним депутатом України від фракції «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком.

Причиною, по якій Рябошапка не збирається повертатися на колишнє місце роботи, є президент України Володимир Зеленський: поки він перебуває при владі, ні про будь-яке повернення Рябошапки в Офіс Генпрокурора не може бути й мови.

“В принципі, Володимир Зеленський та його команда викреслили мене зі свого життя. Але я нічого дивного в цьому не бачу, оскільки я спостерігав ці процеси з минулого року. Тоді з багатьма досить досвідченими людьми прощалися досить легко і більше про них не згадували”, — заявив Рябошапка.

Екс-генпрокурор зазначив: ні до, ні після відставки він не спілкувався з Зеленським. Зараз він працює над створенням експертної платформи з питань реформування правоохоронних органів України.

“Ми це робимо для того, щоб у влади завжди під рукою був пакет першочергових заходів. Що стосується політики, то, можливо, хтось із моєї команди і буде цим займатися, але я не можу говорити про можливість спільних проектів в даний час. Про себе скажу: у мене немає можливостей увійти в політику прямо зараз”, — резюмував Рябошапка.