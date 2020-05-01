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Захарова викликала Навального на онлайн-дебати

01.05.2020

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова запросила опозиціонера Олексія Навального на дебати. Приводом стало відео на каналі політика заяві про Захарової. Вона вважає, що поїздки за кордон стали доступні занадто великого числа для росіян. Навальний вже відповів згодою.

Захарова запрошення опублікувала на своїй сторінці в Facebook. «Товариш Навальний, у Вас олігархи закінчилися? Ну, що? Готовий, Олексій Анатолійович, до розмови? Не в судах, де можна сховатися за формулювання або адвокатів. А онлайн? Адже злякається», — написала вона. ..

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