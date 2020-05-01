Надя Дорофеева стала блондинкой: кардинально сменила имидж

Украинская продюсерка и бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала фото Нади Дорофеевой в блонде.

В день рождения Нади Дорофеевой, который певица отметила 21 апреля, ее поздравили множество звезд украинской эстрады. В их числе – продюсер Ирина Горовая.

На странице в Instagram она опубликовала трогательные слова о Наде Дорофеевой, а вместе с тем – совместные фото. На одном из них певица позировала с блондинистыми волосами.

“Надюша, я хочу тебе пожелать, что бы 2020 стал самым знаковым в твоей жизни, началом нового и невероятного пути! Что бы все, что мы задумали, запланировали, намечтали – сбылось!…” – начала Горовая и осыпала Дорофееву массой комплиментов.

“Надюш, желаю тебе счастья, любви и всего, что ты сама себе пожелаешь”, “Дорофеева вообще, мне кажется, в любом виде красивая. Что бы не творила с волосами, одеждой и лицом, всегда на уровне топовом”, “Надюша, с днем рождения! Вы очень светлая и душевная, и это очень круто и ценно. Желаю, чтобы вы с Ириной Горовой достигали все новых вершин, и чтобы каждый новый взятый пик открывал новые горизонты!” – комметнируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua